Über YouTube zu Real Madrid

Luiz Henrique Dos Santos ist ein 13-jähriger Teenager aus Brasilien, der auf den " Künstlernamen" Pety hört und von einer Karriere als Fußball-Profi träumt. Damit unterscheidet er sich kaum von Millionen anderer Jugendlicher in seiner fußballbegeisterten Heimat.



Was ihn allerdings aus der Masse hervorhebt, ist sein außergewöhnliches Talent. Und der starke Wille seines Vaters, der nichts unversucht lassen will, um auf die Gabe seines Sprösslings aufmerksam zu machen. "Als ich sein Talent erkannte, entschied ich mich eine Kamera zu kaufen. Ich nahm seine Spiele auf und lud die Highlights auf YouTube hoch", erzählt Petys Vater Amaro dos Santos.



Es sollte sich auszahlen. Zuerst signalisierte der spanische Erstligist Betis Sevilla Interesse - ein Transfer scheiterte an finanziellen Modalitäten. Dann sahen auch Real Madrids Scouts das Video und luden den Teenager zum Probetraining ein. Der Junge hinterließ einen guten Eindruck, nun winkt ihm ein Vertrag bei den "Königlichen". Der spanische Gigant sollte allerdings schnell zuschlagen, denn auch Cruzeiro Belo Horizonte, ein traditionsreicher Klub aus Petys Heimat, hat schon vom neuen "Wunderkind" gehört und lädt zum Probetraining ein.