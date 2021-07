U20-Team 0:0 gegen Panama

Da muss sich vor allem Robert Zulj an der Nase nehmen. Der Rieder Mittelstürmer, der den Platz des verletzten Djuricin eingenommen hatte, fand den Matchball bereits nach 28 Minuten vor: Weimann war auf der linken Seite durchgebrochen, sein präziser Stanglpass landete genau bei Zulj, der nur noch Mejia hätte überwinden hätte. Stattdessen schoss er den Keeper gleich zwei Mal an. Ähnliche Situation eine Minute vor der Pause: Wieder legte Weimann von links ideal auf, diesmal kam allerdings Offenbacher zu spät.



Auch mit dem Seitenwechsel änderte sich nichts an der Überlegenheit der Österreicher. In der 54. Minute war es Kainz, der nach einem Angriff über Gucher und Weimann an Mejia scheiterte. Weimann bereitete nicht nur vor, zwei Mal scheiterte er auch selbst per Kopf. Chancen über Chancen, allesamt ungenützt.



Die Fahrlässigkeit vor dem Tor des Gegners hätte sich für das ÖFB-Team in der Schlussphase beinahe noch gerächt. Wäre da nicht Samuel Radlinger gewesen. Der Torhüter, der gegenüber Petermann und Riegler den Vorzug erhalten hatte, war jedoch bei der einzigen Chance Panamas durch Waterman zur Stelle.