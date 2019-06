U-21-EM: „Wir würden weitere Erfolge Hannes widmen“

Wobei das im Fall von Wolf grenzwertig war. Denn der Offensivspieler ist eigentlich bis Saisonende noch Salzburg-Spieler, erst danach gibt es den offiziellen Transfer zu den Leipzigern.

Aber widersprechen traute sich der Edeltechniker im Red-Bull-Fußballkonzern nicht. „Ich war noch keinen Tag bei meinem neuen Arbeitgeber. Ich habe nur mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann Kontakt gehabt. Da ist es schwer, aus der Distanz etwas dagegen zu sagen“, hatte Wolf noch zwei Tage vor Turnierbeginn zum KURIER gesagt.

Ein halbes Jahr Pause

Und dann das im Auftaktspiel der EM am Montag gegen Serbien. Bei einem (noch dazu erst übersehenen) Foul von Vukasin Jovanovic verdrehte sich das Bein, der Außenknöchel brach dabei. „Es ist ein Bruch. Ob am Fuß oder am Knöchel wissen wir noch nicht“, sagte Teamchef Gregoritsch nach dem 2:0, das nur durch den Videobeweis möglich wurde. „ Wolf wird sicher ein halbes Jahr ausfallen. Das ist fürchterlich. Er wird uns stark abgehen. Aber wir werden uns noch mehr anstrengen und würden weitere Erfolge Hannes widmen.“