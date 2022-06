Tyson Fury würde wieder boxen - für eine halbe Milliarde Pfund

„Wenn das jemand zahlen will und ich bin sicher, es gibt Leute da draußen, die viel mehr als das haben, dann komme ich zurück“, sagte der 33-jährige Brite der Zeitung The Telegraph. Ende April hatte er nach seinem 33. Kampf als zweiter unbesiegter Schwergewichtler nach Rocky Marciano seine Karriere beendet. „Bis dahin bin ich weg. Wenn jemand eine halbe Milliarde verschwenden will, wird meine Moral getestet werden.“