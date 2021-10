Der neue Box-Weltmeister: Sexistisch, homophob und ein Großmaul

Der 33 Jahre alte Brite blieb in Paradise (Nevada) vor 15.820 Zuschauern durch den K.o.-Sieg in der elften Runde auch im 32. Profikampf ungeschlagen. Fury hatte sich 2015 mit einem Sieg gegen Wladimir Klitschko erstmals zum Box-Weltmeister gekrönt. Nach dem Überraschungssieg stürzte der unter einer bipolaren Störung leidende Fury in ein psychisches Loch und geriet völlig außer Form. Während der Corona-Pandemie verordnete Fury sich zwischenzeitlich ganz bewusst, keine sportlichen Ansprüche an sich zu stellen. Im Frühjahr gestand er freimütig, täglich literweise Bier zu trinken, zeigte sich mit viel Bauchspeck. Er sei jetzt „ein Mann der Freizeit“, in Form bringe er sich zu gegebener Zeit. Eine eigene Corona-Infektion Furys schob das Comeback weiter nach hinten.