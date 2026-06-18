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Fußball-WM 2026

Tschechien gegen Südafrika live: So steht es beim WM-Spiel

Tschechien und Südafrika stehen nach den Niederlagen am ersten Spieltag unter Druck. Ab 18 Uhr (live ORF) soll im direkten Duell erstmals gepunktet werden.
18.06.2026, 17:00

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FIFA World Cup 2026 - Group A - South Korea vs Czechia

Tschechien steht nach dem 1:2 zum Start der Fußball-WM 2026 gegen Südkorea unter Zugzwang. In heimischen Medien wird von Trainer Miroslav Koubek gefordert, die Offensive zu stärken, um Topstürmer Patrik Schick von Bayer Leverkusen besser in Szene zu setzen. 

Alarmstimmung herrscht nach der blamablen „Fußgänger-Vorstellung“ („Times Live“) zum Auftakt gegen Mexiko (0:2) und den Roten Karten gegen Themba Zwane und Sphephelo Sithole auch bei Südafrika. Vermutet wird, dass Trainer Hugo Broos gegen die Tschechen zum üblichen 4-2-3-1 zurückkehrt.

Anpfiff ist um 18 Uhr (live ORF).

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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