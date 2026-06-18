Tschechien gegen Südafrika live: So steht es beim WM-Spiel

Tschechien steht nach dem 1:2 zum Start der Fußball-WM 2026 gegen Südkorea unter Zugzwang. In heimischen Medien wird von Trainer Miroslav Koubek gefordert, die Offensive zu stärken, um Topstürmer Patrik Schick von Bayer Leverkusen besser in Szene zu setzen.

Alarmstimmung herrscht nach der blamablen „Fußgänger-Vorstellung“ („Times Live“) zum Auftakt gegen Mexiko (0:2) und den Roten Karten gegen Themba Zwane und Sphephelo Sithole auch bei Südafrika. Vermutet wird, dass Trainer Hugo Broos gegen die Tschechen zum üblichen 4-2-3-1 zurückkehrt.

Anpfiff ist um 18 Uhr (live ORF).