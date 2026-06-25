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Fußball-WM 2026

Tschechien gegen Mexiko live: So steht es beim WM-Spiel

Tschechien braucht gegen den bereits feststehenden Gruppensieger Mexiko (3 Uhr/ live ORF) einen Sieg um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben.
25.06.2026, 02:30

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FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico

Nur ein Punkt aus zwei Spielen: Tschechien steht zum Gruppenabschluss der Fußball-WM 2026 unter Druck. In der Heimat ist die Hoffnung groß, dass die bereits als Gruppensieger für die K.o.-Runde qualifizierten Mexikaner (3 Uhr/ live ORF) es etwas ruhiger angehen lassen und Stammkräfte schonen.

Warum der Heimvorteil bei der WM so wichtig ist

Schont Trainer Aguirre wirklich ein paar Topleute? Bekommt Torwart-Ikone Ochoa seinen Ehreneinsatz? Wenn es schiefgeht, ist Mexiko weiter Gruppenerster. Die Fans, die sogar bei den beiden bisherigen Siegen pfiffen, dürften dann aber hart mit El Tri ins Gericht gehen. Die Stimmung kann auch sehr schnell umschlagen. Gut wäre das vor der K.o.-Runde nicht.

Wer kommt wie weiter? Die Rechenspiele sind eröffnet

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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