Trotz Niederlage: Für ÖFB-Frauen ist "neues Zeitalter angebrochen"

Nur die Krönung in Form eines Punktgewinns hat Österreichs Fußballerinnen an einem „historischen Abend“ (Fuhrmann) gefehlt. 10.051 Fans sorgten in der Generali Arena für eine Stimmung, wie es sie im heimischen Frauenfußball noch nie gab, das Team trug das ihre durch eine vor allem in der zweiten Halbzeit starke Leistung bei. Am Ende stand ein 0:1 gegen Frankreich, aber auch die Erkenntnis, dass man gegen eine Weltklassemannschaft mittlerweile gut mitspielen kann.