Trotz Geisterspiel: Zwei Benfica-Spieler von Fans verletzt

Ein Bus von Benfica Lissabon wurde am Donnerstag nach dem ersten Spiel nach der Corona-Pause während der Fahrt mit Steinen beworfen. Durch Glassplitter wurden die beiden Spieler Julian Weigl und Andrija Zivkovic verletzt, sie wurden in das Hospital da Luz in Lissabon gebracht. Die Behörden nahmen Ermittlungen auf.

Benfica spielte daheim 0:0 gegen CD Tondela. Der Tabellenführer verpasste damit die Chance, sich etwas vom FC Porto abzusetzen, beide halten an der Spitze bei 60 Punkten. Porto verlor bereits am Mittwoch bei Famalicao 1:2.