Trotz Gegen-Kampagne: Valencia holte Gattuso als neuen Trainer

Valencias ehemaliger Vizepräsident Miguel Zorio hatte, nachdem erste Gerüchte um Gattusos Verpflichtung aufgekommen waren, in den Sozialen Medien unter dem Hashtag #NoAGattuso eine Kampagne gegen ein Engagement gestartet. Auf seiner Plattform "Marea Valencianista" veröffentlichte Zorio eine Auflistung von Gattusos Verfehlungen und startete seine Aktion gegen "Fremdenfeindlichkeit, Homophobie und Gattusos Macho-Gehabe".

Bereits im vergangenen Jahr war eine Kampagne unter dem Hashtag #NoToGattuso gestartet worden, als Gattuso mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht worden war. In Valencia erhält der 44-Jährige nun eine Chance. Dort tritt er die Nachfolge von José Bordalas an, der die Saison auf dem neunten Platz beendete und anschließend entlassen wurde.