Aguero-Abgang: ManCity kann sich Sturm-Ersatz "nicht leisten"

Manchester City wird keinen Ersatz für den zum Ende der Saison gehenden Topstürmer Sergio Aguero verpflichten. Ein Transfer dieser Kategorie sei aus finanziellen Gründen "unmöglich", sagte City-Trainer Pep Guardiola in der Pressekonferenz vor dem Spiel in der englischen Premier League am Samstag in Leicester. Damit ist scheinbar auch die mehrfach kolportierte mögliche Verpflichtung von Borussia Dortmunds Sturmstar Erling Haaland vom Tisch.