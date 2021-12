Trotz Abgang: Ronaldo und Messi als Top-Torjäger von Barca und Juve

Barca hat ein Stürmerproblem

Wie wichtig die Beiden für ihre Vereine sind, zeigt eine Statistik des abgelaufenen Jahres. Denn obwohl Messi und Ronaldo nun bereits seit knapp vier Monaten für einen neuen Klub tätig sind, führen sie die Torschützenlisten ihrer Ex-Teams an. So gelangen Messi 2021 bei Barca in Summe 28 Treffer, ehe er sich unter Tränen verabschiedete.