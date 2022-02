Trotz 1:0-Führung: Rapid verliert den Liga-Schlager gegen Salzburg

Die Gäste traten in Bestbesetzung an, also auch wieder mit Adeyemi. Rapid versuchte von Beginn an auch Akzente nach vorne zu setzen. Mit Startelf-Debütant Oswald kamen die Hausherren auch zur ersten Chance. Doch Grüll, der neben Kitagawa stürmte, wurde im letzten Moment gestört (8.).

Auf der anderen Seite zeigte Verteidiger Kristensen wieder einmal seine Torgefährlichkeit, traf ins lange Eck. Das vermeintliche 1:0 für wurde nach dem Videocheck jedoch zurückgenommen, weil Aaronson hauchdünn im Abseits gestanden war (12.). Dass auch Rapid einen gefährlichen Verteidiger hat , zeigte Stojkovic wenig später. Nach einem Auer-Freistoß konnte er völlig unbedrängt zur Führung einnicken (18.) – sehr zur Freude der 2.000 Fans im Stadion.