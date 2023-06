Triumph von West Ham: Ablenkung von der Tristesse

Nach dem Abpfiff wurde das kleine Stadion Eden zu einem Tollhaus. Das Team rund um KapitĂ€n Declan Rice stimmte mit den Fans die Klubhymne an: „I’m Forever Blowing Bubbles“, in dem die Sehnsucht nach GlĂŒck und Erfolg besungen wird, die dem 1885 gegrĂŒndeten Traditionsverein so oft verwehrt blieben. In Prag war das GlĂŒck aber West Ham hold. Fiorentina war das bessere Team gewesen, bis Jarrod Bowen in der 90. Minute zum Sieg traf. „Ich habe immer davon getrĂ€umt, in einem Finale ein Tor in letzter Minute zu erzielen. Dass mir das vor diesen tollen Fans gelungen ist, ist unglaublich“, sagte er.

Auf ihre AnhÀnger konnten die Hammers immer bauen. Obwohl es diese Saison lange gegen den Abstieg ging, kamen stets mehr als 62.000 Fans zu den Heimspielen. Nur Manchester United hat in der Premier League einen höheren Zuschauerzuspruch als West Ham im mondÀnen London Stadium, das gar nicht zum Klub und seinen Fans passt.

Den West Ham ist im East End, also im Londoner Osten beheimatet, wo nichts vom Glanz der Weltmetropole zu spĂŒren ist, sondern Tristesse das Leben prĂ€gt. Fußball ist Ablenkung, die West-Ham-Spieler werden wie Helden verehrt.