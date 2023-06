Conference League: West Ham mit erstem europäischen Titel seit 1965

Es war das erste von zwei italienisch-englischen Endspielen in dieser Woche. Und im insgesamt neunten Finale in dieser Konstellation stellten die Engländer auf 5:4.

Das Spiel der beiden Kultklubs, die seit Jahrzehnten auf ihren nächsten internationalen Titel warteten, hatte es in sich. Und bereits vor Anpfiff in Prag kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern die mehrere Verletzte und Festnahmen nach sich zogen.

Aufgeheizte Stimmung zog sich zum Teil auch bis ins Stadion, wo der erste Höhepunkt eine Spielunterbrechung in Minute 33 war, als Fiorentina-Kapitän Cristiano Biraghi an der Eckfahne von Bechern aus dem West-Ham-Sektor getroffen wurde. Minutenlang stand alles still, selbst ein Spielabbruch stand im Raum. Sportlich sollte es das erste Mal kurz vor der Pause aufregend werden, als Jovic im Dress von Fiorentina den Ball ins Tor traf. Er stand aber knapp im Abseits.