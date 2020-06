Triple-Pack von Lionel Messi

Mit einem 3:0 bei Getafe sicherte sich Real Madrid den inoffiziellen Titel des Halbzeit-Meisters. Real benötigte am Sonntag am letzten Spieltag der Hinrunde in der Primera Division mehr als eine Stunde, um den Abwehrriegel der Platzherren zu knacken.

Weltfußballer Cristiano Ronaldo eröffnete den Torreigen in der 62. Minute nach Vorarbeit von Karim Benzema. Der Portugiese (78.) stellte mit seinem zweiten Treffer auch den Endstand her, nachdem Gareth Bale (66.) auf 2:0 erhöht hatte.

Auf Platz zwei liegt auch zur Halbzeit der FC Barcelona, der gestern einen 4:0-Sieg bei La Coruna feierte. Lionel Messi erzielte dabei die ersten drei Tore – in der 11. Minute per Kopf, in der 33. Minute mit einem Lupfer über den Goalie und in der 62. Minute mit einem Schlenzer ins lange Eck. Schon vor einer Woche hatte Ausnahmefußballer Messi Barça mit zwei Vorlagen und einem Treffer zum 3:1-Erfolg gegen Meister Atlético Madrid geführt.

Messi polierte seine persönliche Bilanz gegen Deportivo weiter auf. Bei den drei Siegen in den vorangegangenen drei Partien hatte Messi bereits insgesamt sechs Treffer erzielt, darunter in der Spielzeit 2012/2013 ebenfalls drei Tore in einem Spiel. Seine drei Treffer am Sonntag waren die Saisontore 17 bis 19 des 27-Jährigen in der Primera Division.