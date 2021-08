Treue-Bonus: Barca schuldet Superstar Messi noch 39 Millionen Euro

Nach seiner Rückkehr in der vergangenen Woche waren die Verhandlungen mit dem FC Barcelona wegen der Regeln des Financial Fair Play in Spanien gescheitert. Am Dienstagabend gab PSG die Verpflichtung des Südamerikaners bekannt. Er brauche sicher eine Vorbereitung, bevor er wieder spielen könne, sagte Messi, "Ich hoffe, es wird so früh wie möglich sein."

Am Donnerstag trainierte der Superstar jedenfalls erstmals mit seinen neuen Teamkollegen.