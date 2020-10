Traumgruppe: Wie stehen Salzburgs Champions-League-Chancen?

Lok Moskau

Der russische Vizemeister ist so etwas wie die große Unbekannte in Gruppe A. Der serbische Trainer Marko Nikolic kann auf einen Kader zurückgreifen, mit Legionären aus aller Herren Länder. Mit Stürmer Eder, der 2016 als Joker das EM-Finale für Portugal gegen Frankreich mit seinem Tor entschieden hat, dem kroatischen Ex-Manchester-City-Spieler Vedran Corluka, dem polnischen Ex-Premier-League-Legionär Grzegorz Krychowiak oder dem russischen Teamstürmer Fedor Smolov steht viel internationale Erfahrung in der Mannschaft, die allerdings auch schon in die Jahre gekommen ist. Aktuell liegt Lok Moskau in der russischen Liga nach neun Runden auf Platz 6.