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Fußball

Silberberger setzt wieder auf Vrioni, Salzburg auf einen Basler

Transfers abseits der WM: Einst war Giacomo Vrioni Torschützenkönig, jetzt soll der Stürmer wieder in der Bundesliga überzeugen. Salzburg nähert sich zwei Millionenkäufen an.
Christoph Geiler und Alexander Huber
10.06.2026, 17:55

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Vrioni für die WSG

Thomas Silberberger schätzt es, mit alten Bekannten, die einst für die WSG überzeugt haben, wieder zusammenzuarbeiten. Nach Raffael Behounek, der von Willem II nach Wolfsberg wechselt, um die WAC-Verteidigung zu verstärken, kommt auch ein Angreifer mit gemeinsamer Vergangenheit: Giacomo Vrioni überzeugte nie so sehr wie 2021/’22 für die WSG.

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Der Albaner mit italienischen Wurzeln wurde damals als Leihspieler von Juventus Torschützenkönig mit 21 Toren. Nach zwei Stationen in der MLS ging zuletzt bei Cesena in der Serie B nichts mehr.

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Trainer Silberberger will den 27-Jährigen wieder zum Goalgetter formen, der WAC-Vertrag läuft bis 2028.

Zwei Neue für Salzburg 

In Salzburg landen wird Linksverteidiger Dominik Schmid. Für den 28-Jährigen von Basel sollen laut Transferexperte Fabrizio Romano drei Millionen Euro überwiesen werden.

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Um eine ähnliche Summe dürfte Mittelfeldmotor Abu Barry von der Austria kommen. Um Barry, dessen Vertrag in Wien noch ein Jahr läuft, buhlt Red Bull schon lange.

Bei den Young Violets soll sich Innenverteidiger Jonas Feddersen für die Austria-Profis empfehlen. Der 19-Jährige wurde von Dortmund ausgebildet.

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