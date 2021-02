Transfer-Kracher perfekt: Altach holt Ex-Dortmunder Subotic

Bereits am Samstag sickerte die Meldung an die Medien, zwei Tage später ist der Transfer des ehemaligen Dortmund-Verteidigers Neven Subotic offiziell. Wie die Altacher am Montag-Nachmittag mitteilten, wechselt der 32-Jährige ablösefrei zu den Vorarlbergern. Er bleibt bis Saisonende.