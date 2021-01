Transfer-Kracher: Ex-Dortmund-Star Subotic vor Wechsel zu Altach

Erst am Freitag hatte sich Bundesligist Altach mit einem neuen Mittelstürmer für den Abstiegskampf gerüstet. Der Tabellenelfte vermeldete die Verpflichtung des 32-jährigen Argentiniers Danilo Carando, der ablösefrei vom peruanischen Erstligisten Cusco, für den er in 148 Pflichtspielen 61 Tore erzielte, kam.

Nur einen Tag später kündigt sich der Zugang eines weiteren Routiniers an. Dieser ist aber auch österreichischen Fußball-Fans ein Begriff. Denn wie mehrere Medien am Samstag berichteten, soll Ex-Dortmund-Abwehrchef kurz vor einem Engagement bei den Altachern stehen. Laut Vorarlberger Nachrichten soll der Transfer am Montag offiziell gemacht werden. Der 32-Jährige spielte zuletzt in der Türkei bei Denizlispor, löste seinen Vertrag allerdings kurzfristig auf.

Subotic spielte zwischen 2008 und 2017 bei den Dortmundern, holte dort unter Trainer Jürgen Klopp zwei deutsche Meisterschaften, zwei Pokalsiege und stand 2013 im Finale der Champions League. Danach folgten kurze Gastspiele in Köln, erneut Dortmund, St. Etienne, Union Berlin sowie eben Denizlispor. Und nun soll es nach Altach gehen.