Von Hartberg nach Frankreich: Hülsmann geht als Rekordtransfer

Vom Bayern-Nachwuchs über ein gutes Jahr beim SKN in St. Pölten und eine sehr starke Saison in Hartberg hat es Ritzy Hülsmann zu einem Millionentransfer geschafft. Der „Tormann der Saison“ verlässt Österreichs Bundesliga Richtung Frankreich und Hartberg als Rekordtransfer (bislang waren das 1,3 Millionen vom LASK für Max Entrup).

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Der 22-jährige Deutsche wechselt zum Traditionsverein Stade Reims. Laut KURIER-Informationen liegt die Ablöse des Zweitligisten an Hartberg bei über 2 Millionen Euro Ablöse. Ein guter Teil davon wird von der Steiermark zurück zum FC Bayern fließen, wo der 2,05-m-Mann ausgebildet wurde.

Warum gerade Reims? Der mehrfache Meister hat ein gutes Händchen für Torhüter. Obwohl der angepeilte Wiederaufstieg nicht geklappt hat, konnte Goalie Ewen Jaouen, 20, um 21,5 Millionen verkauft werden. Zu Newcastle in die Premier League. Damit sind diesen Sommer schon wieder 50 Millionen am Transfermarkt lukriert worden.

Vergangenes Jahr waren es sogar über 80 Millionen Euro Einnahmen durch Verkäufe.

Reims schaut immer wieder nach Österreich, der Japaner Keito Nakamura wurde vom LASK um 12 Millionen gekauft. Von der Ligue 2 ging es zur WM in die USA, wo Nakamura links außen Stammspieler bei den Japanern ist.

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Frank Schreier, der gemeinsam mit Georg Lederer Hülsmann betreut, betont, dass aus vielen Angeboten Reims ausgewählt wurde, weil Hülsmann statt 21-Millionen-Mann Jaouen „als Nummer eins eingeplant ist“.