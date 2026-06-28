So effizient wie noch nie: Lionel Messi als Rekordbrecher bei der WM

Lionel Messi hat es schon wieder getan. Der Superstar verbessert bei der WM laufend diverse (teils eigene) Rekorde.

Beim 3:1 gegen Jordanien hat Argentinien mit einer B-Elf begonnen. Für die letzten 30 Spielminuten kam der 39-Jährige aufs Feld. Die Rückkehr zur Jokerrolle wie vor 20 Jahren (!) war mit Teamchef Scaloni abgesprochen: „Zur Schonung.“

Die nächste Bestmarke

Mit einem Freistoßtreffer, vorbei an seinen neben der Mauer postierten Mitspielern, traf Messi nach 80 Minuten zum Endstand. Es war nicht nur das 19. WM-Tor des Zauberers (Rekord), sondern auch im siebenten Spiel in Folge ein Torerfolg – wieder eine Bestmarke in der WM-Historie.