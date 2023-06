Nach dem Triple: ManCity-Star Gündogan wechselt zum FC Barcelona

Lockrufe von Xavi

Vor allem Barcelonas Trainer Xavi soll ihn von einem Wechsel zu den Katalanen überzeugt haben. Bei Barça spielt Gündogan nun auch wieder mit seinem früheren Dortmund-Kollegen Robert Lewandowski.

Seinen alten Klub verlässt Gündogan in der erfolgreichsten Phase der Vereinsgeschichte. Unter Guardiola durfte er erst vor knapp zwei Wochen als Kapitän die Champions-League-Trophäe in die Luft stemmen - es war nach Meisterschaft und Pokalsieg der dritte Titel der Cityzens in dieser Spielzeit. "Selten bin ich so glücklich in meinem Leben aufgewacht", hatte der frühere Dortmunder nach der Nacht des 1:0 über Inter Mailand gesagt. "Jeder, der meinen Weg verfolgt hat, weiß, wie lange ich diesem Titel hinterhergejagt habe."