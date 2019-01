Transfer: Dabbur weilt in Spanien zu Vertragsverhandlungen

Jetzt also doch: Am Mittwoch fehlte Munas Dabbur beim Training von Red Bull Salzburg. Der Stürmer aus Israel weilt derzeit in Spanien. Von seinem aktuellen Arbeitgeber, bei dem er noch bis 2021 und ohne Ausstiegsklausel für die aktuelle Transferzeit unter Vertrag steht, bekam er die Erlaubnis mit dem FC Sevilla zu verhandeln.

Ein Wechsel noch in dieser Transferperiode ist allerdings ausgeschlossen, dies hat ja Salzburg-Sportchef Christoph Freund erst am Sonntag öffentlich klar und deutlich erklärt. Erst am Dienstag meldete sich auch Dabbur-Berater Milos Malenovic via Instagram zu Wort und erklärte, dass Dabbur diesen Winter definitiv bei Red Bull bleiben wird.