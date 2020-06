„Charmeoffensive“ von Wacker Innsbruck

Es gibt kein Entrinnen, Widerstand zwecklos. Ob man nun will, oder nicht, wer erst einmal einen Fuß ins Passeiertal unweit von Meran gesetzt hat, der läuft zwangsläufig über kurz oder lang Andreas Hofer über den Weg. Eher über kurz. Der bärtige Tiroler Freiheitskämpfer ist der berühmteste Sohn des Südtiroler Tales, der Sandwirt, das Andreas-Hofer-Geburtshaus ist seit jeher eine Touristenattraktion, es gibt Hofer-Käse und Hofer-Wein und in einer Woche findet zu Ehren des Volkshelden sogar das Hofer’s Rock-Festival statt.

Aber das ist nicht der Grund, wieso es den FC Wacker dieser Tage ins Passeiertal verschlagen hat, in den Martinerhof, wo Hausherr Florian, ein erdiger Bart- und Lederhosenträger, den Tiroler Spielern jeden Wunsch von den Augen abliest. Die Innsbrucker wollen das Kurztrainingslager in St. Martin vielmehr zur Eigenwerbung nutzen. „Früher sind die Südtiroler oft busweise zu den Heimspielen ins Tivolistadion gekommen“, erinnert sich Innsbruck-Coach Roland Kirchler, „deshalb zeigen wir uns beim Volk und wollen Leute außerhalb von Innsbruck für uns begeistern. Wir sind ein Tiroler Verein und müssen an die Basis.“