Trainerwechsel beim SKN? „Es gibt keine Garantie für Popovic“

Acht Trainerwechsel hat es bereits gegeben. Ein neunter wäre keine Überraschung mehr: Ranko Popovic ist in St. Pölten nach nur fünf Monaten massiv in die Kritik geraten. General Manager Andreas Blumauer sagt zum KURIER: „Es gibt keine Garantie für Popovic, dass er in der Meisterrunde unser Trainer sein wird.“

Heute gibt es eine Aussprache, nach nur neun Punkten in elf Ligaspielen fordert die Klubspitze Erklärungen. „Wir sind nicht zufrieden. Natürlich ist es wichtig, dass wir in den Top 6 bleiben, aber deswegen werden wir nicht nur zuschauen.“

Dass der Kühbauer-Nachfolger bereits vor dem Mattersburg-Spiel gegen gehen muss, glaubt Blumauer nicht: „Ich gehe sehr stark davon aus, dass er am Sonntag auf der Bank sitzt. Popo hat sich noch eine Chance verdient.“

Dass massive atmosphärische Störungen der Grund für die Trainerdiskussion sein sollen, verneint Blumauer: „Die Chemie ist gut.“