Rapid gegen SKN: Kühbauer und der unerwartete Richtungswechsel

Einen Sieger gibt es heute in St. Pölten auf jeden Fall: Der SKN-Kassier freut sich über bereits 7000 verkaufte Karten für das Spiel gegen Rapid (17 Uhr). Er wird in der großteils grün eingefärbten NV-Arena den besten Besuch seit den 7600 Zuschauern am 1. April 2017 abrechnen. Damals gab es ein 1:1 – natürlich gegen Rapid.

Sollte der Dritte wieder einen Punkt holen, könnte der SKN wie nach einem Sieg feiern: Die Qualifikation für die Top 6 wäre de facto geschafft. In Hütteldorf sind die Hoffnungen gewachsen, zur Lage meint Verteidiger Max Hofmann vor seinem 100. Spiel: „Es ist ähnlich wie vor zwei Jahren im Cup-Viertelfinale: Wenn wir den SKN nicht schlagen, ist es vorbei.“ Damals gewann Rapid 3:1. „So soll’s wieder laufen, dann wird es am Sonntag für Sturm und Austria auch nicht einfacher.“

Keine Sentimentalitäten

Vor fünf Monaten beendete Didi Kühbauer mit einem 2:0 von St. Pölten die Amtszeit von Rapid-Trainer Djuricin. „Die SKN-Spieler haben mir die Chance gegeben, Rapid-Trainer zu werden. Aber 90 Minuten lang wird’s keine Sentimentalitäten geben“, sagt Kühbauer vor seiner brisanten Rückkehr.

Er übergab mit 20 Punkten in neun Runden, Nachfolger Ranko Popovic hält ebenfalls bei neun Ligaspielen – aber nur neun Punkten.

So wie Kühbauer Rapid verändert hat, hat auch Popovic den SKN verändert. Nur die Richtung sorgte sowohl in Hütteldorf als auch in St. Pölten für Überraschung.