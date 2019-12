Trainersuche beendet: WAC verpflichtet Ferdinand Feldhofer

"Ist etwas ganz Besonderes"

Feldhofer selbst freut sich auf die Aufgabe: "Es ist ein schönes Gefühl, wieder zurück in der Bundesliga zu sein - jetzt erstmals als Cheftrainer und das noch dazu bei einem der besten Klubs in Österreich. Das alles ist natürlich etwas ganz Besonderes." Ihm gehe es vor allem darum, den "so erfolgreichen Weg des WAC der letzten Jahre fortzusetzen."

Feldhofer, 40 Jahre alt, war zuletzt beim SV Lafnitz in der zweiten Liga als Trainer tätig. Er hatte die Steirer seit 2015 betreut und sie aus der Regionalliga Mitte nach oben geführt. Als aktiver Spieler stand er etwa für Wacker Innsbruck, Rapid Wien und Sturm Graz aktiv. Dabei absolvierte er 277 Spiele in der Bundesliga.