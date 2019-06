Trainerfriedhof Bundesliga: Sturm-Trennung von Mählich fix

Mählichs Vertrag bei Sturm wäre bis Sommer 2020 gelaufen. Er war seit Mitte November des Vorjahres Coach der Steirer und schaffte mit dem Team den Sprung in die Qualifikation zur Europa League. In insgesamt 20 Partien erreichte der 47-Jährige acht Siege, drei Unentschieden und neun Niederlagen. Sturm wird in den kommenden Tagen einen neuen Cheftrainer präsentieren, hieß es in einer Mitteilung des Vereins.

Die Grazer schafften im Play-off gegen Rapid zwar den Einzug in die Qualifikation für den Europacup, die Auftritte der Mannschaft sorgten aber im Lager der Fans für rege Kritik. Nach dem 0:1 gegen Rapid am vergangenen Sonntag, das nach dem 2:1 in Wien reichte, sagte der ehemalige Sturm-Profi: „Die Erwartung bei Sturm sind eine Topleistung und Topergebnisse. Wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, geraten alle unter Beschuss.“