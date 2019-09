Trainerausbildung: Rapidler und Austrianer drücken gemeinsam die Schulbank

Ähnlich angetan gibt sich Austria-Kapitän Alexander Grünwald, der am Ende der Tage in Lindabrunn müde ins Bett fiel – fast wie in einem Trainingslager. „Weil es für mich doch ungewohnt ist, einen Tag lang in einem Lehrsaal zu sitzen.“ Auch er freut sich über den Perspektivenwechsel und hat nun noch mehr Respekt vor dem Job eines Trainers. „Der ist nämlich gar nicht so leicht, wie man als Spieler glaubt. Du musst eine starke Person als Trainer sein.“

Der Spieler hätte es im Vergleich dazu leicht, wenn er täglich auf den Platz geht und den Anweisungen des Trainers Folge leistet. „Und jetzt sehen wir, wie umfangreich eigentlich die Vorbereitung eines Trainers aus jede Einheit ist. Das bekommst du als Spieler nicht alles mit.“ Der Schnupperkurs ist der erste Schritt in eine andere Richtung.