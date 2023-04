Ein Mutmacher für ein Wunder sieht anders aus. Das verhehlte auch Trainer Thomas Tuchel nicht, als er am Samstag das erschreckend schwache 1:1 von Bayern München in der deutschen Bundesliga gegen Hoffenheim mit Blick auf das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City einordnete. "Die Aufgabe ist definitiv noch mal schwerer geworden", sagte Tuchel, der auf Rückenwind gehofft hatte. Sein Team muss am Mittwoch daheim gegen City ein 0:3 aufholen.