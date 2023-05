Glasner vor Frankfurt-Aus: Küsse im VIP-Bereich und Fan-Gesänge

Dementsprechend saß am Abend auch Präsident Fischer entspannter im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Es war sein erster Auftritt nach den Kokain-Ermittlungen gegen ihn, die im März eingestellt wurden. Fischer nutzte die Bühne auch, um herzliche Grüße an "einen großen, großen, großen Trainer" zu richten. "Ich habe hohes Verständnis dafür, dass der Fan sagt: Seid ihr bekloppt? Ich könnte auch verstehen, wenn wir den Pokal holen und in Berlin jemand sagt: Seid ihr doof?" Er hätte bei Glasner sogar ein Vetorecht eingelegt, habe sich dann aber in einer langen Runde mit den Vorständen und Aufsichtsräten überzeugen lassen.