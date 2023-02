Nagelsmann über Bayern-Krach mit Goalie Neuer: "Ich zünde nix an"

Nagelsmanns Autorität ist also geschwächt. Bereits rund um den Weggang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona war von interner Kritik des Torjägers an dem 35-jährigen Trainer die Rede. Das Einzige, was beim FC Bayern dagegen hilft, ist Erfolg. Und deshalb war der Sieg in Wolfsburg auch so wichtig und die Erleichterung darüber so groß.

"Der Sieg steht über allem", sagte Nagelsmann. Oder wie Thomas Müller es ausdrückte: "Wir haben heute einen Muss-Sieg gefeiert. Wir haben dem Druck standgehalten, gewinnen zu müssen." Andernfalls wäre der Serienmeister der vergangenen Jahre in der Tabelle der Bundesliga hinter dem 1. FC Union Berlin zurückgeblieben.