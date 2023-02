Die Bayern holten sich die Tabellenführung zurück

Der FC Bayern München kann doch noch gewinnen. Der deutsche Meister besiegte am Sonntag zum Abschluss der 19. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga in Wolfsburg den VfL mit 4:2 (3:1) und holte sich damit die kurzzeitig verlorene Tabellenführung von Union Berlin zurück. Für die Bayern war es nach drei Unentschieden in Serie der erste Liga-Sieg im Jahr 2023. Zuvor hatte Werder Bremen einen 2:0-Auswärtserfolg beim VfB Stuttgart gefeiert.

Der FC Bayern machte in Wolfsburg früh klar, dass nach den drei 1:1-Partien gegen Frankfurt, Köln und Leipzig nur drei Punkte zählen. Kingsley Coman traf in der ersten Viertelstunde gleich doppelt (9., 14.), den zweiten Treffer bereitete Neuzugang Joao Cancelo per Flanke vor, die der Franzose sehenswert volley verwertete. Thomas Müller, der sein 427. Bundesliga-Spiel für den FCB absolvierte und mit seinem Namensvetter Gerd gleichzog, legte wenig später per Kopf nach (19.).