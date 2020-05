Trainer Moniz lässt die Muskeln spielen

Während bei Offenbacher die Entscheidung keine Überraschung ist, nachdem der Mittelfeldspieler beim letzten Test gegen Lyon kurz nach seiner Einwechslung von Moniz ohne Begründung ("Das klären wir intern") wieder ausgewechselt wurde, kommt die Degradierung von Teigl unerwartet. Denn noch am Freitag stand der 20-Jährige beim 1:0 gegen den französischen Spitzenklub in der Startelf. Für Moniz war er so unverzichtbar, dass man ihn partout nicht für die U-20-WM in Kolumbien abstellen wollte.



Am Wochenende kam es nach Protesten des ÖFB bei Moniz zu einem Sinneswandel: Nun ist Teigl in Lettland nicht dabei, weil er kommende Woche ins WM-Team einrückt. Marco Meilinger, ebenfalls ein WM-Starter, wurde hingegen trotzdem mitgenommen.