Trainer-Legionär Rolf Landerl: "Das war tragisch und kurios"

Planen Sie eine Rückkehr nach Österreich?

Ich bin sehr gerne in Deutschland und will hier gerne weiterarbeiten. Ausschließen will ich eine Rückkehr aber nicht. Von Interesse wäre als Trainer die Bundesliga oder ein ambitioniertes Projekt in der 2. Liga.

Wofür stehen Sie als Trainer?

Ich bin anpassungsfähig, ich schaue immer, was im Moment möglich ist. Grundsätzlich stehe ich für flexiblen Ballbesitzfußball mit Augenmerk auf Umschaltmomente.

In welchem Bereich sehen Sie selbst Ihre größte Weiterentwicklung?

Ich habe an Ruhe gewonnen, sowohl an der Linie als auch in der täglichen Arbeit. Um einen Spielstil entwickeln zu können, muss man Geduld haben. Mittlerweile habe ich ein internationales Trainerteam: Walter Franta ist mir von der Admira gefolgt. Er ist nicht nur als Tormanntrainer, sondern auch als Videoanalyst sehr wichtig. Neu dazu gekommen ist neben einem deutschen Assistenten der Portugiese Luis Diogo Campos, der schon große internationale Erfahrung gesammelt hat.