Als Deislers WM-Traum platzte

Rolf Landerl kommt in die Cafeteria der Sportschule Lindabrunn, wo er den Trainerkurs für die UEFA-A-Lizenz macht. Die blauen Augen leuchten. Der Co-Trainer des U-18-Teams der Admira geht in der burgenländischen Landesliga in St. Margarethen noch immer aktiv seiner Leidenschaft Fußball nach. Mit Ehrgeiz. "Einen Sitzer habe ich vergeben", erzählt der 36-Jährige vom letzten Meisterschaftsspiel.

Herr Landerl, wie lebt es sich als der Mann, der die Karriere von Sebastian Deisler zerstört hat?

Rolf Landerl: Als ich in Lübeck in der deutschen Regionalliga gespielt habe, wurde ich auch immer wieder darauf angesprochen. Damit muss ich wohl leben. Ich war halt zur falschen Zeit am falschen Ort. Es war ja eigentlich ein Foul von ihm an mir.

Ihre Nominierung kam damals überraschend.

Für mich war das Länderspiel ein absolutes Highlight. Ich war in Sittard Spieler des Jahres. Es war meine fünfte Saison in Holland, ich habe dort 150 Spiele absolviert, war aber medial nicht präsent. Dann hat mich der Assistent von Teamchef Krankl beobachtet.

Und das Spiel?

Die Aufstellung war nicht ganz glücklich. Deutschland war voll im Saft, hat in Leverkusen das letzte Heimspiel vor der WM bestritten. Wir spielten mit drei Leuten hinten und einer Fünferkette im Mittelfeld, wo ich auf der linken Außenbahn gespielt habe. Aber ich war fast linker Verteidiger, hatte alle Hände voll zu tun mit so dynamischen Typen wie Klose, Jeremies und Deisler.

Und Minute 22?

Es war ein Foul von Deisler. Ich habe mich an der Schulter verletzt. Ich habe gleich gewusst, dass es etwas Ärgeres ist, habe aber aus Ehrgeiz weitergespielt und bin erst in der Pause gegangen. Die Gelenkskapsel war teilweise gerissen. Ich musste fünf Monate Reha machen, fehlte lange bei meinem neuen Klub Groningen.