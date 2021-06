Wenger über Mbappe: "Legitimer Nachfolger von Messi und Ronaldo"

Der französische Trainer Arsene Wenger sieht in PSG-Stürmer Kylian Mbappe einen legitimen Nachfolger von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. "15 Jahre lang waren zwei Spieler die Messlatte", sagte der langjährige Teammanager des FC Arsenal zu The Athletic: "Aber wenn man sich fragt, wer ihnen folgt: Da haben wir ganz sicher einen Kandidaten gefunden. Man braucht eine Kombination aus großer Motivation, kompletter Hingabe und Intelligenz. Er hat all das."

Wenger versuchte nach eigenen Angaben zweimal, den damals in Monaco spielenden Mbappe zu Arsenal holen. "Als ich ihn das erste Mal sah, sagte ich direkt: Das ist Pele", sagte er. Kurios: Mbappe erzählte später einmal, dass Wenger ihm dies auch in den Gesprächen gesagt habe und ihn der hohe Vergleich eher abgeschreckt habe.