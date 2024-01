AS Roma feuert Startrainer Jose Mourinho

Im Mai 2021 wurde Jose Mourinho zum Trainer von AS Roma. Ein Jahr später war der Portugiese der Volksheld in der ewigen Stadt: Am 25. Mai 2022 gelang der Sieg in der Conference League in Tirana.

Wieder ein Jahr später wurde das Europa-League-Finale in Budapest erreicht, aber verloren.

In der laufenden Saison ist es bergab gegangen.

Nach einer enttäuschenden Hinrunde in der Serie A muss der Startrainer gehen.