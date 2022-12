Streit eskaliert: Trainer sorgt für Eklat und würgt Spieler

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Trainer und Spieler hat in der niederländischen Eredivisie nun zu einer Trennung geführt. Der FC Utrecht und sein Coach Henk Fraser gehen getrennte Wege. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Grund dafür sei ein "Vorfall auf dem Trainingsplatz", bei dem Fraser "grenzüberschreitendes Verhalten" an den Tag gelegt habe.