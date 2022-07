Gerhard Struber mit RB New York Conference-Tabellenführer in MLS

Trainer Gerhard Struber hat mit den Red Bulls New York die Tabellenführung in der Eastern Conference der Major League Soccer übernommen. Die New Yorker siegten am Sonntag in Kansas City mit 1:0 und sind mit 32 Punkten aus 19 Spielen die Nummer eins im Osten.

Mit dem ehemaligen österreichischen Teamkapitän Christian Fuchs, der durchspielte, hat Charlotte FC den ersten Auswärtssieg der jungen Klubgeschichte geholt. Charlotte gewann bei Houston Dynamo mit 2:1.