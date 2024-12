Neuer Trainerjob für eine Rapid-Legende in der 2. Liga

Mit 436 Bundesligaspielen als Aktiver für den GAK , Sturm Graz , Rapid und Hartberg hatte der Steirer im Sommer 2023 seine Karriere beendet. Zuletzt sammelte der ehemalige Verteidiger bereits Erfahrung als Cheftrainer bei ASV 13 in der 2. Landesliga in Wien.

Nun erfolgt ein Comeback im Profifußball. „Der FAC ist ein Verein, der in den letzten Jahren sehr gut gearbeitet hat und ein enormes Potenzial hat. Ich sehe es als spannende Herausforderung, gemeinsam mit Mitja Mörec und dem gesamten Team an der Weiterentwicklung des Vereins zu arbeiten", wird Sonnleitner in einer Aussendung zitiert. "Ich möchte dem ASV 13 aber noch ein großes Dankeschön aussprechen! Der Verein hat mir die Möglichkeit gegeben, meine ersten Erfahrungen als Trainer zu sammeln. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar und wünsche ihnen alles Gute für die restliche Saison. Nun will ich meine Erfahrungen als Spieler und als Trainer beim FAC einbringen und freue mich darauf, mit der Mannschaft und dem gesamten Umfeld des Vereins zu arbeiten.“

FAC-Geschäftsführer Lukas Fischer sagt: „Wir haben den Markt sehr genau analysiert und einige interessante Kandidaten kennengelernt. Die Gespräche mit Mario waren jedoch von Anfang an äußerst positiv, und wir haben schnell gemerkt, dass er sowohl fachlich als auch menschlich perfekt in unser Team passt. Mit Mario haben wir einen aufstrebenden, ambitionierten Trainer gefunden, der unsere Vision teilt und unser Team weiterbringen wird.“