Blamage für Trainer Adi Hütter in Frankreich

Für Adi Hütter hat sein 600. Pflichtspiel als Fußball-Cheftrainer in einer Blamage geendet. Der Vorarlberger musste sich am Donnerstagabend mit AS Monaco im französischen Cup-Achtelfinale beim Drittligisten FC Rouen im Elfmeterschießen mit 5:6 geschlagen geben.

Nach der regulären Spielzeit war es 1:1 gestanden, eine Verlängerung gibt es in Frankreich im Cup nur noch im Endspiel.