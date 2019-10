Traditionsbruch: Italiens Fußball-Nationalteam spielt in Grün

Wenige Nationalteams sind so stark mit einer Farbe verbunden wie die italienische. Doch nun wechseln die „Azzurri“ ihr blaues Trikot und spielen in der EM-Qualifikation gegen Griechenland in Grün. Die Spieler sollen am Samstag also in „Verde“ im Olympiastadion von Rom auflaufen, als „ Verdi“ oder „Verdurri“ sozusagen.

Doch Traditionalisten wie Nationaltrainer Roberto Mancini sind weniger begeistert. „Ich bin old fashion, ich bevorzuge Azurblau oder höchstens Weiß“, sagte er laut Nachrichtenagentur Ansa. Der bekannte TV-Journalist Bruno Vespa monierte einen „Ausverkauf“ der Geschichte.