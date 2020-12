Tottenham und Villarreal: So stehen die Chancen der Österreicher

Meister Salzburg, der als Dritter einer Champions-League-Gruppe im Frühjahr in der Europa League spielt, bekam mit Villarreal einen Gegner zugelost, gegen den man in diesem Bewerb bereits zweimal gespielt hat. 2009 gab es in der Gruppenphase zwei Siege, 2015 im Sechzehntelfinale zwei Niederlagen. Das Heimspiel am 18. Februar wird um 21 Uhr angepfiffen.

Der KURIER stellt die Gegner vor ...

Tottenham Hotspur: „Das ist ein Traumlos. Das ist so ziemlich die größte Herausforderung, die man haben kann!“ WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer fasste die Freude in Kärnten in Worten. Nach der sensationellen Gruppenphase, in der Feyenoord Rotterdam und ZSKA Moskau ausgeschaltet wurden, fordern die Kärntner mit Tottenham eines der aktuell besten Teams Europas.

José Mourinho, einer der erfolgreichsten Trainer im dritten Jahrtausend, sitzt beim Tabellenführer auf der Bank. Auch auf dem Rasen ist der Starfaktor hoch: England bester Stürmer Harry Kane, Asiens bester Fußballer Heung-min Son, der walisische Ex-Real-Spieler Gareth Bale oder Frankreichs Teamkeeper Hugo Lloris – um nur einige zu nennen.