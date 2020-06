Torsperre für Austrias Offensivabteilung

Es gibt freilich keinen günstigen Zeitpunkt für eine Niederlage. Aber es gibt einen besonders schlechten. Das 0:1 der Austria daheim gegen Sturm kam unmittelbar vor dem kommenden Derby gegen Rapid. Wieder eine Woche, in der sich der Druck auf die Violetten von Tag zu Tag erhöhen wird. Austrias Peter Stöger möchte dieses Argument jedoch nicht gelten lassen. "Wer bei der Austria arbeitet, der muss sich im Klaren sein, dass immer Druck vorhanden ist." Was aber, wenn man im Falle einer Niederlage nach drei Runden sechs Punkte hinter dem Erzrivalen liegt?

Das 0:1 war für Stöger nur schwer verdaulich. "Es ist bitter, wenn du nach einer guten Leistung mit leeren Händen da stehst. Die Chancen war vorhanden." Jedoch wurden sie allesamt verjuxt. Abermals wurde über Stürmer Roland Linz und seine mäßige Leistung diskutiert. Im Hanappi-Stadion wird er aller Voraussicht nach abermals von Beginn an einlaufen, da die Fitness von Roman Kienast einen Einsatz von Beginn an noch nicht zulässt. In der Verteidigung wird Rotpuller den gesperrten Margreitter ersetzen.