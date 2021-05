Dank eines Last-Minute-Tores von Tormann Alisson darf Liverpool weiter auf eine erneute Champions-League-Teilnahme hoffen. Englands entthronter Fußballmeister kam am Sonntag bei West Bromwich Albion zu einem späten 2:1 (1:1), weil der Keeper in der fünften Minute der Nachspielzeit nach einer Ecke per Kopf traf.

Liverpool liegt als Fünfter der Premier League zwei Runden vor Schluss nur noch einen Punkt hinter Chelsea. Der Absteiger war durch Hal Robson-Kanu in der 15. Spielminute in Führung gegangen, ehe Liverpool durch Tore von Mohamed Salah (33.) und Alisson zu drei Punkten kam.