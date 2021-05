1:4-Pleite bei Sturm: Rapid muss um den Vizemeistertitel zittern

Der Vizemeister steigt in der Qualifikation zur Champions League ein. Fliegt er in der zweiten Qualifikationsrunde raus, kann er sich noch immer für die Europa League qualifizieren. Scheitert er auch dort, lebt die Chance, sich für die neue Conference League zu qualifizieren. Der derzeit Fünfte WAC kann den Vierten LASK noch abfangen (Vorrückung bei Punktegleichheit). Der Vierte darf in der Qualifikation für die Conference League mitspielen. Der Fünfte spielt noch in der zweiten Play-off-Runde gegen die Austria oder Hartberg um einen Platz in der Conference-League-Quali, der Sechste WSG Tirol geht leer aus.