Torjäger Linz verliert sein Revier

Roland Linz muss sich am Samstag warm anziehen, damit er einer Verkühlung vorbeugt. Denn zum Auftakt in die Frühjahrssaison sitzt der violette Torjäger beim Heimspiel gegen Ried (16 Uhr) bei prognostizierten Minus zehn Grad auf der Tribüne. Auch der neue Trainer Ivica Vastic setzt vorerst nicht auf den Torinstinkt des Steirers und zieht ihm Neuzugang Roman Kienast, dessen Trikot jetzt schon bei den violetten Anhängern der begehrteste Fanartikel ist, und Dario Tadic vor.



Die Vergangenheit seiner Karriere holt Linz in der Gegenwart wieder ein. Probleme mit diversen Trainern ziehen sich ohnehin wie ein roter Faden durch seine Laufbahn. Bei Braga schoss er aus Ärger über eine Auswechslung den Ball in Richtung seines Trainers, er verfehlte ihn nur um Zentimeter. "Da habe ich nicht professionell reagiert, das war meine Schuld." Später wechselte er zu Gaziantepspor in die Türkei, weil ihn der portugiesische Trainer zuerst unbedingt wollte, dann aber regelmäßig nur auf die Bank setzte.